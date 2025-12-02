Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yogi Cabinet: यूपी की जेलों की व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, काम के बंटवारे को लेकर हुआ संशोधन 

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब जेलों में बंदियों को जाति के आधार पर काम नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य की जेलों (कारागारों) में अब बंदियों को जाति के आधार पर काम का वितरण नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन)-2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जेलों में जाति के आधार पर बंदियों को दिए जाने वाले काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेलों में जाति-आधारित श्रम का विभाजन असंवैधानिक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जेल मैनुअल में संशोधन करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि दोषी या विचाराधीन कैदियों के रजिस्टरों से जाति का कालम हटाया जाए। हाथ से मैला उठाने या सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे कामों की अनुमति न जाए।