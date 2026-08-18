ITI और पॉलिटेक्निक के खाली पदों पर होगी अनुदेशकों की भर्ती, राज्यमंत्री असीम अरुण ने दिए निर्देश
समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित राजकीय आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में अनुदेशकों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। राज्यमंत्री असीम अरुण ने पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती के निर्देश दिए हैं, जिससे शैक्षणिक स्तर मजबूत होगा।
HighLights
राजकीय आईटीआई-पॉलिटेक्निक में अनुदेशकों के पद भरे जाएंगे।
समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने भर्ती के निर्देश दिए।
भर्ती तक सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुदेशक बनाया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित राजकीय आइटीआइ और पालिटेक्निक संस्थानों में अनुदेशकों के रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से जल्द रिक्त पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों आदि को अनुदेशक के रूप में तैनात करने को कहा गया है।
वर्तमान में विभाग के तहत संचालित राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पालिटेक्निक लखनऊ में सात पद, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बख्शी का तालाब लखनऊ में 23 पद, राजकीय आइटीआइ-पालिटेक्निक गोरखपुर में नौ पद और राजकीय आइटीआइ-पालिटेक्निक प्रतापगढ़ में एक पद खाली पड़ा है।
यह भी पढ़ें- रायबरेली में लगेगा सोलर असेंबलिंग प्लांट, लंबे इंतजार के बाद शासन से मिली मंजूरी; 10000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रही है। अनुदेशकों की नियुक्ति होने से संस्थानों में शैक्षणिक स्तर मजबूत होगा। रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।