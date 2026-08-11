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    UP ITI Admission 2026: आईटीआई में दाखिले का एक और मौका, अब 15 अगस्त तक बदल सकेंगे संस्थान और ट्रेड

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:06 AM (IST)

    प्रदेश के राजकीय और निजी आईटीआई में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान या व्यवसाय बदलने का एक और मौका दिया गया है। ...और पढ़ें

    UP ITI Admission 2026 |

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई ) में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान और व्यवसाय बदलने का एक और मौका दिया गया है।

    इसके लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) का पोर्टल 15 अगस्त तक खुला रहेगा। अभ्यर्थी इस अवधि में नए सिरे से आनलाइन आवेदन व पंजीकरण करने के साथ ही अपनी पसंद के संस्थान या व्यवसाय में विकल्प परिवर्तन कर सकेंगे।

    व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव एवं एससीवीटी के अधिशासी निदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि प्रदेश के राजकीय और निजी आईटीआई में संचालित विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए यह सुविधा दी गई है।

    इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 211 राजकीय आईटीआई में संचालित 10 दीर्घकालीन व्यवसायों और पीपीपी माडल पर संचालित राजकीय संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों के लिए भी अभ्यर्थी अपने विकल्प बदल सकेंगे।

    विकल्प परिवर्तन की सुविधा पहले नौ से 12 अगस्त तक उपलब्ध कराई गई थी। अब अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए एससीवीटी पोर्टल को 15 अगस्त की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी संस्थान और व्यवसाय के विकल्प में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। आवेदन और विकल्प परिवर्तन की जानकारी एससीवीटी की वेबसाइट www.scvtup.in पर उपलब्ध हैं।

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