UP ITI Admission 2026: आईटीआई में दाखिले का एक और मौका, अब 15 अगस्त तक बदल सकेंगे संस्थान और ट्रेड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई ) में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान और व्यवसाय बदलने का एक और मौका दिया गया है।

इसके लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) का पोर्टल 15 अगस्त तक खुला रहेगा। अभ्यर्थी इस अवधि में नए सिरे से आनलाइन आवेदन व पंजीकरण करने के साथ ही अपनी पसंद के संस्थान या व्यवसाय में विकल्प परिवर्तन कर सकेंगे।