हाईटेक बनेंगे यूपी के 18 बस स्टेशन, मॉल और होटल जैसी मिलेंगी सुविधाएं; देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। दूसरे चरण में 18 बस स्टेशनों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।
HighLights
दूसरे चरण में 18 बस स्टेशनों के लिए टेंडर आमंत्रित।
पीपीपी मॉडल पर बनेंगे प्रीमियम बस स्टेशन, 90 साल लीज।
1100 करोड़ से अधिक निवेश, बनेंगे ट्रांजिट-कमर्शियल हब।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए फिर कदम बढ़ाया है। दूसरे चरण के 49 बस स्टेशनों में से 18 के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। सभी बस स्टेशन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत आकार लेंगे, इन सभी को प्रीमियम बस स्टेशन नाम दिया गया है। अब इच्छुक कंपनियां एक सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं।
परिवहन निगम बस स्टेशनों को पीपीपी पर बना रहा है। पहले चरण के प्रदेश के 23 बस स्टेशनों को संवारा जा रहा है, अब दूसरे चरण के 49 बस स्टेशनों में से 18 के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इन बस स्टेशनों पर निवेशकों को परिवहन अवसंरचना के साथ-साथ रिटेल, होटल, फूड कोर्ट, आफिस स्पेस, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश का भी अवसर मिल रहा है।
इन परियोजनाओं में 1100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की संभावना है। प्रस्तावित बस स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त होने के साथ शहरों के व्यावसायिक स्थानों पर विकसित किया जाएगा। इससे बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ संबंधित शहरों में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभुनाथ सिंह ने बताया, बस स्टेशनों को निवेशक 90 वर्ष तक की लीज पर ले सकेंगे। इससे बस स्टेशन आवागमन के केंद्र न रहकर आधुनिक ट्रांजिट-कमर्शियल हब के रूप में भी विकसित हो सकेंगे।
निगम ने पहले निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त अब इसे बढ़ाकर एक सितंबर कर दिया गया है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि टेंडर दस्तावेज उत्तर प्रदेश ई-टेंडर पोर्टल http://etender.up.nic.in/ पर देखे जा सकते हैं।
ये बस स्टेशन बनेंगे अत्याधुनिक
|बस स्टेशन
|जिला
|अकबरपुर
|अंबेडकर नगर
|अमेठी
|अमेठी
|बदायूं
|बदायूं
|भिगना
|श्रावस्ती
|गोंडा
|गोंडा
|बलरामपुर
|बलरामपुर
|बस्ती
|बस्ती
|गोला
|लखीमपुर खीरी
|सिधौली
|सीतापुर
|माती
|कानपुर देहात
|उन्नाव
|उन्नाव
|हैदरगढ़
|बाराबंकी
|नहटौर
|बिजनौर
|सराय अकील
|कौशांबी
|बादशाहपुर
|जौनपुर
|तर्वा
|आजमगढ़
|पीलीभीत
|पीलीभीत
|निचलौल
|महराजगंज
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