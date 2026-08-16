हाईटेक बनेंगे यूपी के 18 बस स्टेशन, मॉल और होटल जैसी मिलेंगी सुविधाएं; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए फिर कदम बढ़ाया है। दूसरे चरण के 49 बस स्टेशनों में से 18 के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। सभी बस स्टेशन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत आकार लेंगे, इन सभी को प्रीमियम बस स्टेशन नाम दिया गया है। अब इच्छुक कंपनियां एक सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं।

परिवहन निगम बस स्टेशनों को पीपीपी पर बना रहा है। पहले चरण के प्रदेश के 23 बस स्टेशनों को संवारा जा रहा है, अब दूसरे चरण के 49 बस स्टेशनों में से 18 के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इन बस स्टेशनों पर निवेशकों को परिवहन अवसंरचना के साथ-साथ रिटेल, होटल, फूड कोर्ट, आफिस स्पेस, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश का भी अवसर मिल रहा है।

इन परियोजनाओं में 1100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की संभावना है। प्रस्तावित बस स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त होने के साथ शहरों के व्यावसायिक स्थानों पर विकसित किया जाएगा। इससे बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ संबंधित शहरों में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।