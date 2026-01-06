Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हैदराबाद की फार्मा कंपनियों को UP में निवेश के लिए किया इनवाइट, ललितपुर, हाथरस, संडीला और बुलंदशहर में औद्योगिक पार्क तैयार

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही सरकार ने निवेशकों को लुभाने की कसरत तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को हैदराबाद में डा. रेड्डीज लिमिटेड, आरोरे लाइफ साइंस, रामकी ग्रुप तथा फेडरेशन आफ तेलंगाना चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बैठक कर उन्हें यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

    उन्हें ललितपुर फार्मा पार्क, हाथरस औद्योगिक क्षेत्र, बुलंदशहर और संडीला जैसे औद्योगिक पार्कों में निवेश की तैयारियों की जानकारी दी। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश की राह आसान करते हुए कई योजनाओं पर होमवर्क किया है।

    प्रतिनिधिमंडल आगामी बैठकों के माध्यम से उद्योग साझेदारियों को करेगा मजबूत

    प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद में अपने निवेश-आउटरीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, आइकेपी नालेज पार्क तथा इंडियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन के साथ आगामी बैठकों के माध्यम से उद्योग साझेदारियों को और सुदृढ़ करेगा।

    सभी कंपनियों और उद्योग संगठनों को तीन फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले फार्मा कान्क्लेव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह कान्क्लेव निवेश अवसरों को प्रदर्शित करने तथा फार्मास्युटिकल विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश की भूमिका को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा।