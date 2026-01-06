हैदराबाद की फार्मा कंपनियों को UP में निवेश के लिए किया इनवाइट, ललितपुर, हाथरस, संडीला और बुलंदशहर में औद्योगिक पार्क तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही सरकार ने निवेशकों को लुभाने की कसरत तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को हैदराबाद में डा. रेड्डीज लिमिटेड, आरोरे लाइफ साइंस, रामकी ग्रुप तथा फेडरेशन आफ तेलंगाना चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बैठक कर उन्हें यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

उन्हें ललितपुर फार्मा पार्क, हाथरस औद्योगिक क्षेत्र, बुलंदशहर और संडीला जैसे औद्योगिक पार्कों में निवेश की तैयारियों की जानकारी दी। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश की राह आसान करते हुए कई योजनाओं पर होमवर्क किया है।