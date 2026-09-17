यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: ग्रेटर नोएडा में जुटेंगे उद्योग-व्यापार, जिलों को अधिकतम भागीदारी के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को प्रदेश के औद्योगिक और व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों से अधिक से अधिक उद्योग-व्यापार संगठनों, खरीदारों और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए समाचार पत्रों से लेकर इंटरनेट मीडिया, होर्डिंग, बस-आटो पोस्टर और रेडियो जिंगल तक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाए।

मुख्य सचिव ने औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों के साथ विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्रों को भी आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने को कहा है। ग्रेटर नोएडा के आसपास के मंडलों और जिलों पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए गए हैं।