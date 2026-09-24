यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026: 85 देश, 2400 प्रदर्शक और 6 पार्टनर कंट्रीज; दुनिया देखेगी 'नए यूपी' का कारोबारी दम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने वाला सबसे बड़ा कारोबारी मंच—उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2026)—अपने चौथे और सबसे भव्य संस्करण के लिए तैयार है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस वर्ष का आयोजन पहले से कहीं अधिक व्यापक है, जिसका उद्देश्य यूपी की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाना है।

96 लाख एमएसएमई इकाइयों के लिए खुलेगा वैश्विक बाजार गुरुवार को आयोजन की जानकारी देते हुए प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने स्पष्ट किया कि 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। UPITS 2026 इन स्थानीय उद्यमों को नवाचार, व्यावसायिक विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान करेगा। आयोजन में कृषि, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, आईटी, एफएमसीजी और रिन्यूएबल एनर्जी सहित दर्जनों सेक्टर्स की औद्योगिक विविधता देखने को मिलेगी।

6 पार्टनर देश और 72 देशों से विदेशी खरीदार इस बार ट्रेड शो का अंतरराष्ट्रीय दायरा काफी विस्तृत किया गया है। ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम ने 'पार्टनर देश' के रूप में सहभागिता की है। आयोजन से पहले ही 72 देशों के वास्तविक खरीदारों, आयातकों और रिटेलर्स ने अपना पंजीकरण करा लिया है। फियो (FIEO) के होस्टेड बायर प्रोग्राम के जरिए दुनिया भर के 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार सीधे यूपी के प्रदर्शकों के साथ बीटूबी (B2B) मैचमेकिंग और नेटवर्किंग करेंगे। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए खास 'यूपीआईटीएस ऐप' भी लॉन्च किया गया है।

संस्कृति और स्वाद का अनूठा संगम: 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्यूज़ीन' व्यापार और निवेश के साथ-साथ यह ट्रेड शो यूपी की सांस्कृतिक और पाक विरासत का भी गवाह बनेगा। 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ODOP) की अपार सफलता के बाद, इस वर्ष 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्यूज़ीन' (ODOC) को विशेष फोकस में रखा गया है। इसके जरिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पारंपरिक व्यंजनों और खाद्य विरासत को वैश्विक मंच पर परोसा जाएगा।

पिछले संस्करण की सफलता से बढ़ा दायरा यूपीआईटीएस का चौथा संस्करण 2025 की ऐतिहासिक सफलता की बुनियाद पर खड़ा है। पिछले वर्ष 5 लाख से अधिक लोग इस शो का हिस्सा बने थे, जिसमें 1,882 करोड़ मूल्य के 2,400 से अधिक एमओयू (MoU) और 11,200 करोड़ की बिजनेस इन्क्वायरी दर्ज की गई थी। इसी उत्साह को देखते हुए इस साल 2,400 प्रदर्शकों और 1.5 लाख से अधिक बीटूबी विजिटर्स का लक्ष्य रखा गया है।