यूपी में 2001 बैच के चार आईएएस अधिकारी बनेंगे प्रमुख सचिव, एक जनवरी से प्रभावी होंगे आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार वर्ष 2001 बैच के चार आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति देने जा रही है। इसमें शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू और एसवीएस रंगाराव शामिल हैं। इसी प्रकार वर्ष 2010 बैच के 20 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव पद पर पदोन्नति दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में आईएएस अधिकारियों की पदोन्नतियों के लिए डीपीसी हो चुकी है। नियुक्ति विभाग जल्द ही इनके आदेश जारी करेगा। आदेश एक जनवरी से प्रभावी माने जाएंगे। प्रदेश में हर वर्ष दिसंबर में आईएएस अफसरों की पदोन्नति होती है। इसमें 25 वर्ष की बेदाग सेवा वाले अफसरों को प्रमुख सचिव बनाया जाता है। इस बार 2001 बैच के चारों अफसर प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति पाएंगे। इनमें शशि भूषण लाल देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त हैं।

अजय कुमार शुक्ला नगर विकास विभाग में सचिव हैं। अपर्णा यू इस समय चिकित्सा शिक्षा में सचिव हैं। एसवीएस रंगाराव राजस्व परिषद में सदस्य हैं। इसके साथ ही 16 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 2010 बैच के 20 आईएएस अफसरों के नाम सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए विचार हुआ है।