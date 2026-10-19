यूपी में सरकारी अस्पतालों में डेढ़ घंटे में मिलेगी टीबी और HIV की जांच रिपोर्ट, 49 हॉस्पिटल में लगेंगी मशीनें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। टीबी, डेंगू, मलेरिया, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों की जांच रिपोर्ट के लिए मरीजों को अब 24 घंटे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड रियल टाइम माइक्रो पीसीआर मशीनों से एक से डेढ़ घंटे में रिपोर्ट तैयार हो सकेगी। इसके लिए प्रदेश के 49 सरकारी अस्पतालों में मशीनें लगाई जाएंगी।

पहले चरण में बड़े जिला अस्पतालों में इन्हें स्थापित करने की योजना है। इन मशीनों से आनुवंशिक विकारों और जटिल मामलों की जांच में भी मदद मिलेगी। इसके लिए शासन से बजट आवंटित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मशीनों की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन को 15 नवंबर से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि किन जिलों के अस्पतालों में मशीनें लगाई जाएंगी।