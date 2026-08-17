अब यूपी के हर सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे उपलब्ध होगा सर्प दंश का इलाज, एंटी स्नेक वैनम का स्टॉक तैयार
बरसात में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यूपी के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट किया गया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एंटी स्नेक वैनम और अन्य जरूरी दवाओं का स्टॉक दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।
HighLights
सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे सर्पदंश का इलाज।
एंटी स्नेक वैनम और जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक।
उपमुख्यमंत्री ने लोगों से तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बरसात में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों को अलर्ट किया गया है। अस्पतालों में एंटी स्नेक वैनम (एएसवी) उपलब्ध कराने के साथ इलाज में इस्तेमाल होने वाली दूसरी जरूरी दवाओं का स्टाक दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। तराई क्षेत्र के अस्पतालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बताया कि अधिकारियों को तराई क्षेत्र के अलावा सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वैनम समेत सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। पाठक ने डाक्टरों के हवाले से कहा कि सर्पदंश में घबराएं नहीं, समय पर अस्पताल पहुंचें। अस्पतालों में डाक्टर और कर्मचारियों की टीम को सतर्क किया गया है। मरीजों के भर्ती के लिए पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था करने की स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान सांपों के बिलों में पानी भर जाता है।
इससे सुरक्षित स्थान की तलाश में सांप बाहर निकल आते हैं। ऐसे में खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर विशेष सावधानी बरतें। सांप के काटने की आशंका होने पर मरीज को बिना देर किए नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। पाठक का कहना है कि डाक्टरों से कहा गया है कि केवल गंभीर मरीजों को ही बड़े अस्पताल स्थानांतरित करें।
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उससे पहले मरीज को प्राथमिक उपचार जरूर दिया जाए। अस्पतालों की इमरजेंसी में 24 घंटे सर्पदंश का इलाज उपलब्ध है। डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील की कि सर्पदंश की घटना होने पर घबराएं नहीं, घरेलू उपचार में समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचें। समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है।
बचाव के उपाय
-रात में बाहर निकलते समय टार्च का इस्तेमाल करें
-खेतों में काम करते समय पैर ढकने वाले जूते पहनें-
घर के आसपास घास-फूस और कचरा जमा न होने दें
-खेत, झाड़ियों और अंधेरे स्थानों पर सावधानी बरतें
सांप काट ले तो क्या न करें
-घरेलू उपचारों से बचें, सीधे अस्पताल पहुंचें
-काटे हुए स्थान पर कसकर रस्सी, कपड़ा न बांधें
-मरीज को खुद वाहन चलाकर अस्पताल न जाने दें
-घाव पर मिट्टी, जड़ी-बूटी या कोई रसायन न लगाएं
-घाव पर चीरा न लगाएं, खून निकालने की कोशिश न करें