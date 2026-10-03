उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित, 25,32,196 आवेदकों में से 41,424 चयनित

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी होम गार्ड्स भर्ती का अंतिम चयन परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया है।

प्रदेश के 75 जिलों में 41,424 पदों के लिए 41,424 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनितों में 8290 महिला अभ्यर्थी भी हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई, परीक्षा में 25,32,196 ने आवेदन किया था, जिनमें 41,424 को चयन किया गया है। अब सरकार जल्द ही इनका प्रशिक्षण पूरा कराएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रिक्त रहे 7,600 पदों पर नई भर्ती की भी तैयारी को हरी झंडी दे दी है।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स भर्ती 2026 के तहत सभी 75 जिलों में तैनाती के लिए आयोजित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के बाद 41,424 पदों के लिए नतीजा शनिवार को घोषित किया गया। कुल 25,32,196 आवेदकों में से अनारक्षित श्रेणी के तहत 8,502 उम्मीदवार चुने गए हैं (जिनमें 6,950 EWS हैं)। इनके साथ ही OBC में 21,580, SC में 10,932 और ST में 410 उम्मीदवार चुने गए।