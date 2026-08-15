यूपी के प्राइवेट अस्पतालों की फीस में भारी अंतर पर हाई कोर्ट गंभीर, मांगा नियमन का ब्योरा
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से वसूली जाने वाली फीस में भारी अंतर पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से शुल्क नियमन के लिए मौजूदा कानून की समीक्षा या नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा है।
HighLights
हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों की फीस अंतर पर चिंता जताई।
केंद्र-राज्य सरकार से शुल्क नियमन कानून बनाने को कहा।
सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों का ब्योरा भी मांगा गया।
विधि संवाददाता, लखनऊ। निजी अस्पतालों और अन्य क्लीनिकल संस्थानों में मरीजों से इलाज के नाम पर वसूली जाने वाली फीस में भारी अंतर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि बीमारी की मजबूरी का फायदा उठाकर आम आदमी से अत्यधिक शुल्क वसूलकर उसे लगभग लूटने की स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती।
पीठ ने निजी अस्पतालों में शुल्क के नियमन के लिए मौजूदा कानून की समीक्षा और आवश्यकता होने पर नया कानून बनाने या संशोधन पर केंद्र व राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करने को कहा है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ल की पीठ ने ‘वी द पीपल’ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
कोर्ट ने सरकारी सहायता से स्थापित निजी अस्पतालों का जिलेवार ब्योरा भी मांगा है। इसमें रियायती दर पर उपलब्ध कराई गई जमीन या अन्य सरकारी लाभ, उनसे जुड़ी शर्तें और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को रियायती दर पर इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक तय करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। हालांकि, इलाज के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में एकरूपता और तर्कसंगतता सुनिश्चित करने का पर्याप्त तंत्र कानून में दिखाई नहीं देता।
अस्पतालों की प्रकृति और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर शुल्क में कुछ अंतर उचित हो सकता है, लेकिन मरीज की बीमारी को आधार बनाकर मनमाना शुल्क वसूलना स्वीकार्य नहीं है।पीठ ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (सेंट्रल गवर्नमेंट) रूल्स, 2012 के नियम नौ का भी उल्लेख किया।
इसके तहत अस्पतालों और अन्य क्लीनिकल संस्थानों को प्रत्येक सेवा और उपलब्ध सुविधा की दरें प्रदर्शित करनी होती हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श के बाद निर्धारित शुल्क सीमा के भीतर ही दरें वसूलने का प्रविधान है।
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि 2010 के कानून के तहत गठित किए जाने वाले नेशनल काउंसिल आफ क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स का गठन हुआ है या नहीं।
लखनऊ जिला पंजीकरण प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 33 के तहत निजी क्लीनिकल संस्थानों में पिछले पांच वर्षों में की गई जांच और उसके आधार पर हुई कार्रवाई का वर्षवार ब्योरा देने का निर्देश दिया गया है। यह भी बताना होगा कि अस्पताल मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड रखने के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं और इसके लिए निरीक्षण किए गए हैं या नहीं।
यह भी पढ़ें- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब