यूपी में अधिवक्ता क्लर्कों की समस्या पर नई कमेटी बनाने के निर्देश, हाई कोर्ट ने खारिज की पुरानी रिपोर्ट

विधि संवाददाता, लखनऊ। अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने वाले अधिवक्ता लिपिकों (एडवोकेट्स क्लर्क) के कल्याण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को नई कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने जनवरी, 2021 में गठित पुरानी कमेटी की सिफारिशों को खारिज करते हुए कहा कि कमेटी के अधिकांश सदस्यों को अधिवक्ता लिपिकों के कामकाज, पारिश्रमिक, दायित्व और न्याय प्रशासन में उनकी भूमिका की संभवतः पर्याप्त जानकारी नहीं थी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने यह आदेश वर्ष 2017 में दाखिल याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता सुशील कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता लिपिकों के कल्याण के लिए नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया था कि अधिवक्ता लिपिक वकीलों के सचिवीय कार्यों के साथ मुकदमों की फाइलिंग, कोर्ट रजिस्ट्री से समन्वय, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और याचिकाओं की कमियां दूर कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके बावजूद उन्हें सामान्यतः न तो सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही चिकित्सा या पेंशन जैसी सुविधाएं।

उम्रदराज या असमर्थ होने पर उनकी सेवाएं समाप्त हो जाने के बाद भी उन्हें कोई सुरक्षा लाभ नहीं मिलता। कोर्ट ने वित्त विभाग के उस तर्क को भी “स्पष्ट रूप से मनमाना” बताया कि ऐसी कल्याणकारी नीति लागू करने से राज्य पर वित्तीय भार पड़ेगा।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का स्पष्ट पक्ष है कि राज्य पर कोई वित्तीय दायित्व डालने की आवश्यकता नहीं है। वकालतनामा पर लगाए जाने वाले टिकटों या स्टांप से निर्धारित राशि एक कल्याण कोष में जमा कर उसका इस्तेमाल अधिवक्ता लिपिकों के हित में किया जा सकता है। कोर्ट ने पुरानी कमेटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया।

पीठ ने कहा कि कमेटी के किसी सदस्य को अधिवक्ता लिपिकों के कार्य की जानकारी नहीं थी, सिवाय बार काउंसिल के चेयरमैन के, लेकिन उनकी सिफारिशों पर भी कमेटी ने विचार नहीं किया। नई कमेटी में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता या उनके द्वारा नामित अनुभवी अपर महाधिवक्ता, इलाहाबाद और लखनऊ पीठ से एक-एक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बार काउंसिल के चेयरमैन द्वारा नामित एक सदस्य शामिल होगा।

आवश्यकता के अनुसार संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और विधि परामर्शदाता को भी सदस्य बनाया जा सकेगा। मुख्य सचिव को चार सप्ताह में कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। कमेटी अधिवक्ता लिपिकों की समस्याओं पर विचार कर अपनी सिफारिशें सरकार को देगी।