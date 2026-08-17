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18 August Ka Mausam: यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अपडेट

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:12 PM (IST)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में व्यापक भारी बारिश की संभावना जताई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. यूपी में आगामी दिनों में व्यापक भारी बारिश की संभावना।

  2. सोनभद्र और बरेली में बीते 24 घंटों में अति भारी बारिश।

  3. किसानों को जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी दिनों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में एक ऊपरी हवा का साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है।

बरेली और सोनभद्र में भारी बारिश दर्ज

बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, सोनभद्र के दुद्धी/राबर्ट्सगंज क्षेत्र में 15 सेमी और बरेली के बहेड़ी में 14 सेमी तक बहुत भारी बारिश दर्ज की गई।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा कल का मौसम

17 से 23 अगस्त के दौरान अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। 17 अगस्त व 20 से 21 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, 18-19 अगस्त और 22-23 अगस्त को भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम

17 अगस्त और 21-22 अगस्त के दौरान काफी व्यापक बारिश की संभावना है। 18 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश दर्ज हो सकती है।

किसानों के लिए एडवाइजरी

मौसम विभाग ने भारी बारिश और जलभराव के खतरे को देखते हुए कृषि मौसम परामर्श जारी किया है। किसानों को धान, अरहर, दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की त्वरित व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

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