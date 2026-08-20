यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव, सेवाओं का भुगतान सही से चलने के लिए बना नया नियम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपर मुख्य सचिव ( एसीएस) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने कहा है कि केंद्र सरकार से बजट में देरी होने के चलते सेवा प्रदाता और कर्मचारियों का भुगतान नहीं रोका जाए।

इसके लिए राज्य के बजट से धनराशि लिया जाएगा। इसमें शिथिलता बरतने वालों की चिह्नित कर जिम्मेदारी तय की जाए। लंबे समय से एक स्थान पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाए।

वह बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 139वीं कार्यकारी समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। घोष ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों, सेवा प्रदाताओं के भुगतान और आकांक्षात्मक ब्लाकों में स्वास्थ्य संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की।

सेवा प्रदाताओं के भुगतान में देरी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने समयबद्ध और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में भुगतान संबंधी पत्रावलियों के लंबित रहने के लिए जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया।

आकांक्षात्मक ब्लाकों में स्वास्थ्य के चार इंडीकेटर्स की प्रगति में सुधार के लिए प्रभावी योजना बनाने और सीएमओ स्तर पर नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। एसीएस ने लंबे समय से एक पद पर तैनात कार्मिकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और अपेक्षित रुचि न लेने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण पर विचार करने को कहा। एनएचएम को 15 दिन में संयुक्त निदेशकों और जीएम के साथ बैठक कर भुगतान समेत महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करने को कहा गया।