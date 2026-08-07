उत्तर प्रदेश में हथकरघा क्रांति: समय पर आर्थिक मदद और सम्मान ने बढ़ाया बुनकरों का भरोसा, महिलाओं ने भी सराहा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के शुभ अवसर पर शुक्रवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम' के दौरान प्रदेश भर से आए उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्प लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में चयनित कारीगरों को पुरस्कार राशि के चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पाकर राज्य के बुनकरों ने इसे अपने जीवन का सबसे गौरवान्वित क्षण बताया और सरकार की योजनाओं के प्रति आभार जताया।

2017 के बाद बदला माहौल: बनारसी साड़ी के बुनकरों ने जताया आभार वाराणसी के प्रसिद्ध बनारसी साड़ी कारोबारी जमालुद्दीन ने सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2017 के बाद से हथकरघा क्षेत्र की बेहतरी के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। पहली बार राज्य स्तर पर इतना बड़ा सम्मान मिलने से उनका मनोबल बढ़ा है। वहीं वाराणसी के ही प्यारेलाल ने कहा कि योगी सरकार द्वारा समय पर प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन से अब कारीगर बिना किसी बाधा के अपने पारंपरिक कारोबार को आगे बढ़ा पा रहे हैं।

सुदृढ़ हुई कार्यप्रणाली: समय पर मदद से सुधरी बुनकरों की स्थिति सीतापुर के अकील अहमद और हाथरस के रूप किशोर ने सरकार के विजन की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अब हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े लोग सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल में अपना काम बढ़ा रहे हैं। वहीं टांडा के शाहनवाज अहमद, जो गमछा, साड़ी और दुपट्टा बनाने का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि सरकारी सहयोग से स्थानीय उत्पादों की मांग और उत्पादकता दोनों में सुधार आया है।

महिला सशक्तिकरण की मिसाल: महिला कारीगरों ने सराही सरकारी नीतियां कार्यक्रम में महिला बुनकरों और कारीगरों की भागीदारी भी खास रही। ललितपुर की मीराबाई और इटावा की बिनाई कारीगर सोनी ने मंच से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसका सीधा असर उनके काम की गुणवत्ता और पारिवारिक तरक्की पर दिखाई दे रहा है।

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