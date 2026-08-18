UPSSSC Gram Panchayat Adhikari Result: ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, 1468 पदों पर चयन

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पंचायतीराज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने सभी 1468 पदों के सापेक्ष 1468 अभ्यर्थियों का चयन किया है। चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची और वर्गवार कटआफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा पिछले वर्ष आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर अभिलेख परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया गया था। शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों के परीक्षण के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया है। कुल 1468 पदों में 849 अनारक्षित, 356 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 139 अन्य पिछड़ा वर्ग और 117 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पद शामिल हैं।