स्कूली छात्रों को हर महीने मिलेंगे ₹600, योगी सरकार ने किया एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिव्यांगता अब बच्चों की पढ़ाई की राह में बाधा नहीं बनेगी। गंभीर और बहु दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए सरकार पहली बार एस्कार्ट एलाउंस देने जा रही है।

परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के 14,152 विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक यह सहायता मिलेगी। 849.12 लाख रुपये की धनराशि से मिलने वाली इस मदद से बच्चों के माता-पिता पर स्कूल लाने-ले जाने का आर्थिक बोझ कम होगा और दिव्यांग विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी।