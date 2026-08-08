स्कूली छात्रों को हर महीने मिलेंगे ₹600, योगी सरकार ने किया एलान
योगी सरकार ने दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एस्कार्ट एलाउंस देने की घोषणा की है, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के 14,152 विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रत ...और पढ़ें
HighLights
दिव्यांग छात्रों को ₹600 मासिक एस्कार्ट एलाउंस मिलेगा।
14,152 परिषदीय विद्यार्थियों को 10 माह तक सहायता।
माता-पिता का आर्थिक बोझ कम होगा, उपस्थिति बढ़ेगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिव्यांगता अब बच्चों की पढ़ाई की राह में बाधा नहीं बनेगी। गंभीर और बहु दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए सरकार पहली बार एस्कार्ट एलाउंस देने जा रही है।
परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के 14,152 विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक यह सहायता मिलेगी। 849.12 लाख रुपये की धनराशि से मिलने वाली इस मदद से बच्चों के माता-पिता पर स्कूल लाने-ले जाने का आर्थिक बोझ कम होगा और दिव्यांग विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
स्कूल में नियमित उपस्थित जरूरी
एस्कार्ट एलाउंस पात्र विद्यार्थियों के माता-पिता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसमें पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, बहु दिव्यांग और जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से प्रभावित पात्र विद्यार्थी शामिल होंगे। एस्कार्ट एलाउंस का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों का विद्यालय में नियमित उपस्थित रहना जरूरी होगा।
यह भी पढ़ें- 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा IRCTC, किराए की भी टेंशन खत्म; EMI की मिलेगी सुविधा
इसके माध्यम से बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में आने वाली परेशानी दूर करने के साथ ही उन्हें नियमित पढ़ाई से जोड़ना है। समग्र शिक्षा परियोजना निदेशालय की ओर से सभी जिलों के लिए छात्रों की सूची और निर्धारित धनराशि जारी कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र विद्यार्थियों को 31 अगस्त तक एस्कार्ट एलाउंस का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।