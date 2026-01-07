Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    योगी कैबिनेट ने निकाय अधिनियमों से हटाया 'कुष्ठाश्रम' शब्द, भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म करने का बड़ा कदम

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:23 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम अधिनियम 1959 और नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 से 'कुष्ठाश्रम' शब्द हटा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 से 'कुष्ठाश्रम' शब्द हटा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

    सुप्रीम कोर्ट ने सात मई 2025 को कुष्ठ रोगियों से जुड़े कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रविधानों को हटाने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए थे। इसमें राज्यों से ऐसी धाराओं की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति बनाने को कहा गया था, ताकि इनके साथ भेदभाव न हो, क्योंकि ये मामले मानवाधिकार और गरिमा से जुड़े हैं।

    इसी आधार पर प्रदेश में प्रमुख सचिव विधायी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई गई थी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर निकाय के दोनों अधिनियमों से 'कुष्ठाश्रम' शब्द हटाने की संस्तुति की थी। इसी आधार पर कैबिनेट ने यह शब्द दोनों अधिनियम से हटाने की स्वीकृति दे दी है।