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नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए राहत: योगी सरकार ने भेजे जवान और नावें, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:25 PM (IST)

योगी सरकार नेपाल में बाढ़ से फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सक्रिय हो गई है। ...और पढ़ें

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HighLights

  1. नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू।

  2. एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें और नावें राहत कार्य में लगाई गईं।

  3. राहत आयुक्त कार्यालय से नेपाल सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर लगातार निगरानी।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। नेपाल में बाढ़ व प्राकृतिक आपदा के बीच उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने संसाधनों के साथ राहत-बचाव टीमों को सक्रिय किया है। राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से नेपाल सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री की निगरानी में राहत-बचाव का व्यापक इंतजाम

योगी सरकार ने नेपाल में राहत-बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ की एक प्लाटून भेजी है। इसमें 32 जवान शामिल हैं। इसके अलावा पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भी नेपाल भेजा गया है। सरकार ने जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त बल और संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी की है, जिससे प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में किसी तरह की कमी न रहे।

4 रबर बोट के साथ एल्युमिनियम बोट भी भेजी जा रही

सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान को प्रभावी बनाने के लिए मौके पर चार रबर बोट मौजूद हैं। अतिरिक्त एसडीआरएफ प्लाटून के साथ एल्युमिनियम बोट भी नेपाल भेजी जा रही है। सिंधुरिया क्षेत्र में राहत-बचाव अभियान की तैयारियां की जा रही हैं। सरकार का पूरा फोकस फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक तत्काल सहायता पहुंचाने पर है। नेपाल की बाढ़ और वहां की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों के परिजन किसी भी सूचना या सहायता के लिए 1070 पर संपर्क कर सकते हैं।