युवाओं को नशे से बचाने के लिए UP सरकार का मास्टरप्लान: 5 जोनों में बंटा प्रदेश, हॉस्टल और कैंटीन की होगी रैंडम चेकिंग

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के आह्वान को जनआंदोलन का रूप देने और 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में अब एक व्यापक और प्रभावी नशामुक्ति अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की उच्च स्तरीय बैठक में इस अभियान को लेकर विस्तृत कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया।

संस्कार और अनुशासन का केंद्र बनेंगे कॉलेज: उच्च शिक्षा मंत्री बैठक को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखकर ही देश और प्रदेश के भविष्य को सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नशामुक्ति अभियान इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है।

रोज 2 मिनट की शपथ और क्लास में 10 मिनट का स्पेशल संवाद बैठक में तय किया गया कि प्रदेश के सभी राजकीय व निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हर कार्यदिवस की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली 2 मिनट की नशामुक्ति शपथ से होगी। इसके अलावा 'रन फॉर नशामुक्ति', मैराथन, नुक्कड़ नाटक और निबंध प्रतियोगिताओं जैसी जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं, प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी क्लास के अंतिम 10 मिनट नशामुक्ति विषय पर संवाद और प्रेरक चर्चा के लिए निर्धारित करने होंगे।

5 जोनों में बंटेगा यूपी, ऑनलाइन कूरियर और 500 मीटर के दायरे पर सख्त पहरा अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को 5 जोनों में विभाजित किया गया है, जहाँ वरिष्ठ अधिकारी नोडल ऑफिसर के रूप में मॉनिटरिंग करेंगे। नशे की रोकथाम के लिए सरकार ने कई कड़े नियम भी बनाए हैं:

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