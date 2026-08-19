दस दिन के अवकाश पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सात वर्ष से पद पर जमी हैं गवर्नर
Anandiben Patel: उत्तर प्रदेश में सात वर्ष से राज्यपाल की कुर्सी संभाल रहीं आनंदीबेन पटेल छुट्टी सोमवार से अवकाश पर हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पहली दस दिन की छुट्टी पर गई हैं।
HighLights
राष्ट्रपति से अवकाश लेकर पहली बार लंबी छुट्टियों पर राज्यपाल
जन भवन, लखनऊ में 27 अगस्त से संभालेंगी कार्यभार
पारिवारिक और निजी कार्यक्रमों के लिए छुट्टी ली
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दस दिन के लंबे अवकाश पर चली गई हैं। 17 अगस्त से पारिवारिक और निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्यपाल का यह अवकाश चर्चा का विषय बन गया है और कयास का दौर भी शुरु हो गया है।
उत्तर प्रदेश में सात वर्ष से राज्यपाल की कुर्सी संभाल रहीं आनंदीबेन पटेल छुट्टी सोमवार से अवकाश पर हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पहली दस दिन की छुट्टी पर गई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छुट्टी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुमति ली है। वो 26 अगस्त तक छुट्टी पर रहेंगी। आनंदीबेन पटेल 27 को लखनऊ के जन भवन लौटेंगी।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अवकाश पर अपने गृह राज्य गुजरात गई हैं। वह 26 अगस्त तक अवकाश पर रहेंगी और 27 अगस्त को वापस लौटेंगी। राष्ट्रपति से अवकाश लेकर राज्यपाल अपने कार्यकाल में पहली बार इतनी लंबी अवधि के अवकाश पर गई हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल पारिवारिक व निजी कार्यक्रमों के लिए गुजरात गई हैं।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इतनी लंबी छुट्टी पर क्यों गईं, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते दिनों उनके भाषणों में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ यूपी की सरकार व प्रशासनिक मशीनरी निशाने पर रही। उनके बयान पंचम तल में चर्चा का विषय बने।
बीते दिनों राज्यपाल के कुछ बयानों में सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणियां भी चर्चा में रही हैं। इसी बीच उनकी हालिया यात्राओं को लेकर भी बातें सामने आईं। बताया जा रहा है कि उन्होंने हवाई यात्रा से परहेज करते हुए कानपुर, प्रयागराज समेत कुछ यात्राएं ट्रेन से कीं।
राज्यपाल ने हवाई यात्राओं से परहेज करना शुरू कर दिया था। चाहे कानपुर हो, प्रयागराज या फिर अन्य जगह, वो ट्रेन से यात्राएं कर रही थीं। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पारिवारिक और निजी कार्यक्रमों के लिए छुट्टी ली है, लेकिन इसके बाद भी बाद भी इनकी इतनी लंबी छुट्टी पर चर्चा होने लगी है। लखनऊ में सत्ता गलियारों में सवाल और चर्चाएं दोनों है, आखिर इस वक्त छुट्टी क्यों।
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