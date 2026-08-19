दस दिन के अवकाश पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सात वर्ष से पद पर जमी हैं गवर्नर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दस दिन के लंबे अवकाश पर चली गई हैं। 17 अगस्त से पारिवारिक और निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्यपाल का यह अवकाश चर्चा का विषय बन गया है और कयास का दौर भी शुरु हो गया है।

उत्तर प्रदेश में सात वर्ष से राज्यपाल की कुर्सी संभाल रहीं आनंदीबेन पटेल छुट्टी सोमवार से अवकाश पर हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पहली दस दिन की छुट्टी पर गई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छुट्टी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुमति ली है। वो 26 अगस्त तक छुट्टी पर रहेंगी। आनंदीबेन पटेल 27 को लखनऊ के जन भवन लौटेंगी।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अवकाश पर अपने गृह राज्य गुजरात गई हैं। वह 26 अगस्त तक अवकाश पर रहेंगी और 27 अगस्त को वापस लौटेंगी। राष्ट्रपति से अवकाश लेकर राज्यपाल अपने कार्यकाल में पहली बार इतनी लंबी अवधि के अवकाश पर गई हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल पारिवारिक व निजी कार्यक्रमों के लिए गुजरात गई हैं।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इतनी लंबी छुट्टी पर क्यों गईं, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते दिनों उनके भाषणों में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ यूपी की सरकार व प्रशासनिक मशीनरी निशाने पर रही। उनके बयान पंचम तल में चर्चा का विषय बने।

बीते दिनों राज्यपाल के कुछ बयानों में सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणियां भी चर्चा में रही हैं। इसी बीच उनकी हालिया यात्राओं को लेकर भी बातें सामने आईं। बताया जा रहा है कि उन्होंने हवाई यात्रा से परहेज करते हुए कानपुर, प्रयागराज समेत कुछ यात्राएं ट्रेन से कीं।