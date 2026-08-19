राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, जानिए अचानक क्यों 27 अगस्त तक छुट्टी पर गईं राज्यपाल आनंदीबेन

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अवकाश पर चली गईं हैं। वह अपने गृह राज्य गुजरात गई हैं और 26 अगस्त तक अवकाश पर रहेंगी। वह 27 अगस्त को वापस लौटेंगी। राष्ट्रपति से अवकाश लेकर राज्यपाल अपने कार्यकाल में पहली बार इतनी लंबी अवधि के अवकाश पर गई हैं।

राज्यपाल पिछले सप्ताह कई विश्वविद्यालयों के दीक्षा समारोह और विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी नियमित भागीदारी रही है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल पारिवारिक व निजी कार्यक्रमों के लिए गुजरात गई हैं। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारी को बधाई विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा ने उत्तर प्रदेश में संगठन की दृष्टि से बड़ा निर्णय लिया है। सोमवार को राष्ट्रीय टीम में यूपी के आठ चेहरों को स्थान मिला, वहीं मंगलवार को प्रदेश को लंबे समय बाद राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के रूप में नया प्रभारी एवं जगदीश ईश्वर भाई पटेल के रूप में सह प्रभारी मिला।