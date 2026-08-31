बेसिक शिक्षा को और मजबूत कर रही सरकार, शिक्षकों से लेकर ग्राम पंचायतों को मिलेगा ‘सीखो सिखाओ अवार्ड’

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार अब शिक्षा की नींव को मजबूती देने पर भी अधिक काम करेगी। इसके लिए परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करने वाले शिक्षकों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और ब्लाक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) को अब राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

सीखो सिखाओ फाउंडेशन की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले कर्मवीरों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखो सिखाओ अवार्ड्स-2026 घोषित किए गए हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर अपने-अपने क्षेत्रों में पुरस्कार के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

पुरस्कार के लिए शिक्षक, विद्यालय, ग्राम पंचायत, ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) और बालिका शिक्षा पांच श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। बालिका शिक्षा श्रेणी में प्रदेश स्तर पर एक विजेता चुना जाएगा। वहीं शिक्षक, विद्यालय, ग्राम पंचायत और बीआरसी श्रेणियों में प्रदेश स्तर पर चार-चार विजेता और चार-चार उपविजेता चुने जाएंगे।

बालिका शिक्षा पुरस्कार के विजेता को तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। शिक्षक पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को एक लाख रुपये और उपविजेता को 50 हजार रुपये मिलेंगे। विद्यालय, ग्राम पंचायत और बीआरसी श्रेणी में प्रत्येक विजेता को तीन लाख रुपये, जबकि उपविजेता को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के शिक्षकों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और बीआरसी को इसकी जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकें।