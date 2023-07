UP: मोटे अनाज की खरीद पर होगा सरकार का जोर, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

बैठक में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि एक अक्टूबर से खरीद प्रारंभ होगी। धान खरीद के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू हो चुकी है। इस वर्ष सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘ए‘ धान का 2203 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

मोटे अनाज की खरीद पर होगा सरकार का जोर

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मोटे अनाज की खरीद पर इस वर्ष राज्य सरकार का विशेष जोर होगा। खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में विशेष निर्देश दिए हैं। बापू भवन में आयोजित बैठक में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि धान व मोटे अनाज की खरीद संबंधी तैयारी समय से पूरी कर ली जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि एक अक्टूबर से खरीद प्रारंभ होगी। धान खरीद के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू हो चुकी है। इस वर्ष सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘ए‘ धान का 2203 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं, ज्वार (हाइब्रिड) का 3180 रुपये, ज्वार (मालदंडी) का 3225 रुपये, बाजरा 2500 रुपये तथा मक्का 2090 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इन संबंधों में भी विस्तृत चर्चा बैठक में खाद्यान्न व फोर्टिफाइड चावल के वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों का निर्माण, दुकानों में सीएससी सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

