Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    योगी सरकार का बड़ा कदम, पूर्वांचल और मध्यांचल में लगेंगी 21 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स; 40 कंपनियों को मिले 'लेटर ऑफ कम्फर्ट'

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:59 PM (IST)

    योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 40 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी किए हैं, जिनमें से 21 से अधिक इकाइयां पूर्वांचल और मध्यांचल मे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. 40 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी।

    2. पूर्वांचल, मध्यांचल में 21 से अधिक इकाइयां स्थापित।

    3. किसानों को लाभ, रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल देश का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य ही नहीं, बल्कि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण (Processing) और वैल्यू एडिशन (Value Addition) का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। योगी सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों और 'डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल मॉडल' के चलते प्रदेश में 40 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (LoC) जारी किए गए हैं। इनमें से 21 से अधिक परियोजनाएं पूर्वांचल और मध्यांचल के जिलों में स्थापित हो रही हैं। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या से लेकर हरदोई, सीतापुर और कानपुर देहात तक अब बड़े ब्रांड्स अपना औद्योगिक जाल बिछा रहे हैं।

    पूर्वांचल में 10 बड़ी परियोजनाएं: अमूल और वरुण बेवरेजेस का बड़ा दांव

    पूर्वांचल के जिलों में 10 बड़ी परियोजनाओं के जरिए औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। प्रयागराज, अमेठी और गोरखपुर में 'वरुण बेवरेजेस' पेय पदार्थ निर्माण के इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है, तो वहीं 'सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स' गोरखपुर में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। वाराणसी में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स (अमूल) की डेयरी परियोजना और रसिक रिफ्रेशमेंट व फॉरएवर डिस्टिलरी जैसी कंपनियों का आगमन इस बात का प्रमाण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है।

    खेती से फैक्ट्री तक जुड़ेगी कड़ी: किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

    पूर्वांचल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन की अपार संभावनाएं खुल गई हैं। इससे किसानों, स्थानीय सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और संगठित विनिर्माण (Manufacturing) के बीच एक पारदर्शी और मजबूत नेटवर्क तैयार होगा। योगी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य औद्योगिक विकास को चुनिंदा शहरों से बाहर निकालकर प्रदेश के दूर-दराज के जिलों तक पहुंचाना है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके।

    मध्यांचल में 12 प्रोजेक्ट्स: हरदोई बनेगा नया 'फूड प्रोसेसिंग हब'

    मध्यांचल क्षेत्र 12 नई परियोजनाओं के साथ एक नए 'ग्रोथ कॉरिडोर' के रूप में आकार ले रहा है, जिसमें हरदोई सबसे बड़े केंद्र के रूप में सामने आया है। हरदोई में वरुण बेवरेजेस, आईटीसी (ITC), बालाजी वेफर्स और हल्दीराम जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रोजेक्ट्स जिले का औद्योगिक स्वरूप बदल रहे हैं। वहीं कानपुर देहात में 'एचएल एग्रो', सीतापुर में 'रेडिको खेतान' व 'डालमिया चीनी मिल्स' के अलावा यूनाइटेड ब्रेवरीज़, ग्लोबस स्पिरिट्स और आरएसपीएल (RSPL) की परियोजनाएं कृषि आधारित इकोसिस्टम को नई ताकत दे रही हैं।

    खबरें और भी

    कस्टमाइज्ड इंसेंटिव और नीतिगत सहयोग से निवेशकों को सहूलियत

    इन परियोजनाओं को जारी किए गए 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' योगी सरकार की निवेशक-केंद्रित सोच को दर्शाते हैं। कंपनियों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज्ड इंसेंटिव और नीतिगत रियायतें दी जा रही हैं। प्रदेश का विशाल कृषि आधार कच्चे माल की प्रचुरता सुनिश्चित करता है, जबकि नए एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें और मजबूत लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों को निर्बाध आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

    1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को मिलेगी नई रफ्तार

    योगी सरकार की यह रणनीति कृषि उत्पादन को सीधे प्रसंस्करण से जोड़कर जिला-स्तरीय औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार कर रही है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि किसानों की आय में भी गुणात्मक वृद्धि होगी। पूर्वांचल और मध्यांचल में दिग्गज ब्रांडों की यह मौजूदगी उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में मील का पत्थर साबित होगी।