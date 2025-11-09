Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP GBC-5: UP में कौन करेगा जीबीसी-5 का आयोजन, आज फाइनल हो जाएगा कंपनी का नाम

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:19 PM (IST)

    UP GBC-5: औद्योगिक विकास विभाग ने जीबीसी-5 के लिए विभिन्न विभागों को दिए गए लक्ष्यों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। इन्वेस्ट यूपी की टीमें रोजाना 29 विभागों के साथ संपर्क कर लक्ष्य की प्राप्ति की रिपोर्ट ले रही हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    चयन की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी शुरू 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः इन्वेस्ट यूपी ने जीबीसी-5 के आयोजन के लिए सोमवार को कंपनी के चयन की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। औद्योगिक विकास विभाग ने कंपनी के लिए चयन के लिए इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। समिति में इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाप्रबंधक (विधि) व महाप्रबंधक (निवेश प्रोत्साहन) को सदस्य तथा महाप्रबंधक (इवेंट) को सदस्य सचिव बनाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औद्योगिक विकास विभाग का प्रयास है कि इस बार जीबीसी का आयोजन दिसंबर से पहले करा लिया जाए। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग ने नवंबर में ही जीबीसी के आयोजन की तैयारी की है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का समय न मिल पाने के कारण जीबीसी की तिथि निर्धारित नहीं की जा पा रही है।

    जीबीसी को लेकर 21 से 30 नवंबर तक के लिए आरक्षित किए गए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बुकिंग रद कराने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब जीबीसी के आयोजन की तिथि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही तय की जाएगी। बिहार चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आएंगे।

    दूसरी तरफ औद्योगिक विकास विभाग ने जीबीसी-5 के लिए विभिन्न विभागों को दिए गए लक्ष्यों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। इन्वेस्ट यूपी की टीमें रोजाना 29 विभागों के साथ संपर्क कर लक्ष्य की प्राप्ति की रिपोर्ट ले रही हैं। अभी तक करीब तीन लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

    शेष दो लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को भी अगले एक सप्ताह में प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए निवेशकों से लगातार संपर्क बढ़ाया जा रहा है। बीते दिनों अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने बेंगलुरू में कई आइटी कंपनियों के साथ बैठक कर उन्हें भी निवेश के प्रस्ताव दिए हैं।