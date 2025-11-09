UP GBC-5: UP में कौन करेगा जीबीसी-5 का आयोजन, आज फाइनल हो जाएगा कंपनी का नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः इन्वेस्ट यूपी ने जीबीसी-5 के आयोजन के लिए सोमवार को कंपनी के चयन की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। औद्योगिक विकास विभाग ने कंपनी के लिए चयन के लिए इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। समिति में इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाप्रबंधक (विधि) व महाप्रबंधक (निवेश प्रोत्साहन) को सदस्य तथा महाप्रबंधक (इवेंट) को सदस्य सचिव बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

औद्योगिक विकास विभाग का प्रयास है कि इस बार जीबीसी का आयोजन दिसंबर से पहले करा लिया जाए। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग ने नवंबर में ही जीबीसी के आयोजन की तैयारी की है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का समय न मिल पाने के कारण जीबीसी की तिथि निर्धारित नहीं की जा पा रही है।

जीबीसी को लेकर 21 से 30 नवंबर तक के लिए आरक्षित किए गए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बुकिंग रद कराने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब जीबीसी के आयोजन की तिथि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही तय की जाएगी। बिहार चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आएंगे।

दूसरी तरफ औद्योगिक विकास विभाग ने जीबीसी-5 के लिए विभिन्न विभागों को दिए गए लक्ष्यों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। इन्वेस्ट यूपी की टीमें रोजाना 29 विभागों के साथ संपर्क कर लक्ष्य की प्राप्ति की रिपोर्ट ले रही हैं। अभी तक करीब तीन लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।