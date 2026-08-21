UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana: गंभीर बीमारी के इलाज को योगी सरकार करेगी मदद, किन रोगों पर मिलेगा लाभ?

साक्षी गुप्ता, लखनऊ। Gambhir Bimari Sahyata Yojana | आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का कोई भरोसा नहीं है। कब और किस उम्र में कौन सी बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता।

आम दिनों में सामान्य सर्दी-खांसी तो ठीक है, लेकिन जब बात कैंसर, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों की आती है, तो फिर सबसे पहले मन में पैसों को लेकर ही चिंता उठती है कि पैसे कहां से अरेंज होंगे...अस्पताल और डॉक्टर महंगा होगा।



UP Health Scheme News | ऐसी बीमारियां न सिर्फ इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ती हैं, बल्कि अच्छे-खासे हंसते-खेलते परिवार को पाई-पाई के लिए मोहताज भी कर देती हैं। बड़े-बड़े अस्पतालों में जाकर लाखों रुपये के भारी-भरकम बिल का भुगतान करना मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत ही भारी होता है। उनकी पूरी जिंदगी की जमा-पूंजी एक झटके में साफ भी हो सकती है।

ऐसी ही मुश्किल घड़ी में संकटमोचक बनकर सामने आती है- 'गंभीर बीमारी सहायता योजना'। ये योजना ऐसी आर्थिक ढाल देती है, जिससे आप पैसों की चिंता किए बिना देश के बड़े से बड़े अस्पताल में बेहतरीन इलाज करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको BPL या अंत्योदय कार्ड धारक वाली श्रेणी में होने की भी जरूरत नहीं है।

इस आर्टिकल में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि यह योजना क्या है, यह आपके और आपके परिवार के लिए क्यों जरूरी है और मुसीबत के समय आप इसका पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं। गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारी सहायता योजना (उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जानलेवा व गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो लोग मिडिल क्लास से आते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।