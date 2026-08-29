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'जागरूकता फैलाएं, बिजली-दरवाजे का करें इंतजाम', यूपी में वन राज्य मंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को दिए कड़े निर्देश

By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Sat, 29 Aug 2026 11:15 PM (IST)

वन राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने यूपी में तेंदुए व बाघ के हमलों के बाद मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. वन मंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के दिए निर्देश।

  2. जंगलों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएं।

  3. हमलावर वन्यजीवों को रेस्क्यू करने और थर्मल ड्रोन उपयोग करें।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के बलिया गांव में 12 दिनों के अंदर तेंदुए के हमले से तीन मौतें होने और लखीमपुर जिले में बाघ के हमले की घटना को देखते हुए वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने सभी जिलों के प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं।

जंगलों से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें। जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां हमलावर वन्यजीवों को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन की भी मदद ली जाए।

शनिवार को रुहेलखंड जोन स्थित विभाग के कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में वन राज्य मंत्री ने कहा कि प्रभागीय वनाधिकारी पूरी सतर्कता के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने का काम करें। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। चौपाल लगाने के साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस की भी मदद ली जाए। प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में दरवाजे लगवाने तथा बिजली बाधित न हो इसके लिए प्रयास करने के निर्देश दिए।मंत्री ने वन्य जीव संघर्षों में अप्रैल से अब तक 29 लोगों की मौते होने पर दुख व्यक्त करने के साथ ही सिर्फ पांच तेंदुए को रेस्क्यू किए जाने पर निराशा व्यक्त की।

वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वैमूरी ने बताया कि मुरादाबाद में तेंदुए के हमले से प्रभावित गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए आसपास के जिलों से भी पिंजड़े भेजकर लगवाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अन्य विशेषज्ञ भी वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीएम मुरादाबाद से कहा गया है कि वह प्रभावित क्षेत्र में अधिक से अधिक सोलर लाइट लगवाएं।

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