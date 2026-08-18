यूपी में बाढ़ का कहर: 12 जिलों में घाघरा-शारदा उफान पर, एनडीआरएफ और पीएसी तैनात

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। बाढ़ प्रभावित जिलों में पीएसी और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। राज्य में घाघरा, शारदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से 12 जिले, 166 गांव और 64,402 नागरिक प्रभावित हैं। इनकी मदद के लिए 1,586 बाढ़ चौकियां और 1,263 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं। सरकार ने दावा है कि प्रभावित इलाकों में 69 मेडिकल टीमें और 51 एंबुलेंस मुस्तैद हैं। 308 खाद्यान्न वितरण केंद्र चल रहे हैं। यहां से 15,133 खाद्यान्न व 24,266 लंच पैकेट वितरित किए गये हैं।

राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार एक जून से 16 अगस्त तक राज्य में 381 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि में सामान्य बारिश 488.9 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। इस तरह प्रदेश में सामान्य से करीब 22 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

लखीमपुर खीरी में 92.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 10 गुना अधिक है। अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत कई जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात हैं। प्रयागराज में एनडीआरएफ की तीन टीमें तैनात हैं।