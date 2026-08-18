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उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ा, हाई अलर्ट पर प्रशासन, बाढ़ से निपटने की व्यापक तैयारी

By Parvez Ahmad Edited By: Shivam Yadav
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:16 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गंगा, यमुना, रामगंगा और उनकी सहायक नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच राज्य के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक अमले को हाई अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। कानपुर, वाराणसी, मेरठ से मीरजापुर तक राहत सामग्री, बचाव उपकरण, चिकित्सा दल को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

प्रशासन ने दावा किया है नदियों के किनारे बसे 176 संवेदनशील गांवों की निगरानी हो रही है। इन क्षेत्रों के लिए 35 बाढ़ चौकियां और 101 शरणालय तैयार किए गए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए 1,100 राहत राशन किट उपलब्ध हैं। प्रत्येक किट में 26 प्रकार की सामग्री है।

बचाव कार्य के लिए नावों और प्रशिक्षित टीमों की व्यवस्था होने का भी दावा किया गया है। फिलहाल गंगा का जलस्तर 112.130 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी बिंदु से 13 सेंटीमीटर ऊपर है। बागपत में यमुना और हिंडन के किनारे 11 बाढ़ चौकियां और चार राहत स्थल चिह्नित किए गए हैं।

गौतमबुद्धनगर में तटबंधों की मरम्मत के साथ मिट्टी की बोरियां, बल्ली और पत्थर का पर्याप्त भंडार रखा गया है। मुरादाबाद मंडल के पांचों जिलों में राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। बिजनौर में सुरक्षा उपकरण वितरित किए जा चुके हैं।

ब्लॉक स्तर पर मेडिकल और पशु चिकित्सा टीमें गठित की गई हैं। संभल की गुन्नौर तहसील में आपात स्थिति के लिए 52 गोताखोर और 100 आपदा मित्र तैनात हैं। अमरोहा में पीएसी की 15वीं बटालियन की टीम के साथ 25 स्थानीय गोताखोर भी तैयार रखे गए हैं।

राहत आयुक्त के मुताबिक आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में खाद्य सामग्री और राहत किट के वितरण की व्यवस्था है। जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक में रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात की हैं और पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

वाराणसी में 46 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें सदर तहसील में 37, राजातालाब में छह और पिंडरा में तीन शिविर शामिल हैं। इनकी कुल क्षमता 7,392 लोगों की है।

इसके अलावा, 15 अस्थायी राहत शिविर भी तैयार रखे गए हैं, जहां 3,785 लोगों को ठहराया जा सकता है। सहारनपुर, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर समेत अन्य जिलों में भी प्रशासन को सतर्क रखा गया है।