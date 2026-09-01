यूपी में बाढ़ से घिरे 19 जिले, 1.70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित; तेज हुआ राहत कार्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में बाढ़ की स्थिति के बीच राहत आयुक्त कार्यालय ने राहत व बचाव अभियान तेज कर दिया है। वर्तमान में प्रदेश के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 1.70 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के साथ भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सुविधाओं और पशुओं के चारे की व्यवस्था की जा रही है।

राहत आयुक्त डॉ.हृषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित जिलों में अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बदायूं, चित्रकूट, अमरोहा, चंदौली, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हरदोई, कासगंज, कन्नौज, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और राहत कार्यों के लिए 549 बाढ़ चौकियां सक्रिय की गई हैं।