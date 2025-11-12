Language
    UP: यूपी की चीनी मिलों के गन्ना आवंटन को पांच वर्ष की आवश्यकता तय

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:04 PM (IST)

    गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादित गन्ने का निर्धारण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने चालू पेराई सत्र 2025- 26 के लिए राज्य की 123 चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता के अनुमान की घोषणा कर दी है। यही अनुमान पेराई सत्र 2026-27, 2027-28, 2028-29 और 2029-30 तक प्रभावी होगा।

    संबंधित चीनी मिलों के लिए गन्ने का आवंटन उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र में उत्पादित गन्ने से किया जाएगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की आवश्यकता का आंकलन बिजनौर की धामपुर चीनी मिल के लिए किया गया है, जो 293.44 लाख क्विंटल है।

    इसके बाद मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, मेरठ, सीतापुर, हरदोई की चीनी मिलों की आवश्यकता अन्य से अधिक है। विभाग ने हर पेराई सत्र में चीनी मिल की पेराई क्षमता और उसके संचालन दिवसों के आधार पर गन्ना की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है।

    पिछले दिनों विभाग ने उप्र गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम के तहत सभी चीनी मिलों से गन्ने की आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किये जाने के लिए सभी चीनी मिलों से प्रस्ताव मांगे गए थे। इन प्रस्तावों और विभागीय आंकड़ों के परीक्षण के बाद चीनी मिलों के लिए आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किया गया है।

    गन्ना आयुक्त मिनस्ती एस. के जारी आदेश के अनुसार संबंधित चीनी मिलों के लिए गन्ने का आवंटन, उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र में उनके प्रयासों से बढ़ाए गए गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादित गन्ने से किया जाएगा। अनुमान के आधार पर अन्य मिलों के क्षेत्र से अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा।

    इनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता का अनुमान

    मिल -       जिला -             आवश्यकता (लाख क्विंटल में)
    धामपुर -    बिजनौर -            293.44
    खतौली -    मुजफ्फरनगर -      251.37
    गोला -      लखीमपुर खीरी -    239.43
    हरगांव-     सीतापुर -            237.60
    हरियांवा -   हरदोई -             236.47
    पीलीभीत -  पीलीभीत -          229.20
    दाैराला -    मेरठ -               229.05
    टिकाैला -    मुजफ्फरनगर -     217.28
    अजबापुर -  लखीमपुर खीरी -   216
    असमौली -  संभल -             210.45