यूपी के किसानों को बड़ी राहत, 7 दिनों के भीतर लौटानी होगी टोकन मनी; कृषि मंत्री ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कृषि यंत्र वितरण योजना के लाभ पाने से वंचित किसानों द्वारा बुकिंग के समय जमा की गई टोकन मनी की राशि वापस लौटाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को एक सप्ताह में यह कार्यवाही पूरी करने को कहा गया है।

वहीं, लक्ष्य के सापेक्ष अच्छा प्रदर्शन न करने वाले योजना अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी जिलाें में उर्वरकों की संतुलित आपूर्ति व वितरण के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कृषि भवन में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रों की बुकिंग कराने वाले जिन 38,568 किसानों को कृषि यंत्र नहीं मिल पाए थे, उनकी 15.16 करोड़ रुपये की टोकन मनी बुकिंग धनराशि उनके खातों में वापस कर दी गई है।