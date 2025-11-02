Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार चुनाव में शराब तस्करी की आशंका, यूपी के इन सात जिलों की सीमा पर हो रही कड़ी निगरानी

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शराब तस्करी की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती सात जिलों में 25 विशेष नाके लगाए हैं। बिहार में शराबबंदी के चलते चुनाव में शराब की मांग बढ़ गई है। तस्कर उत्तर प्रदेश के रास्ते चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से भी अवैध शराब ला रहे हैं। विभाग ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और कई गिरफ्तारियां भी की हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी की संभावना बढ़ी है। इसलिए आबकारी विभाग ने बिहार की सीमा से सटे राज्य के सात जिलों सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में 25 विशेष नाके लगाए हैं। बिहार में छह व 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है। चूंकि बिहार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है इसलिए चुनाव में शराब की मांग बढ़ी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शराब बंदी के बाद बिहार में नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड व उत्तर प्रदेश के रास्ते तस्करी कर शराब की आपूर्ति की जा रही है। तस्करों के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता सबसे आसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से भी अवैध शराब की तस्करी की जा रही है।

    इसीलिए आबकारी विभाग ने पिछले सप्ताह से ही उत्तर प्रदेश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी स्तर पर अवैध शराब की बिक्री व तस्करी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए।

    पिछले सप्ताह आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर बिहार की सीमा से सटे जिलों में विशेष नाके लगाने की रणनीति तय की थी। इसके बाद सीमा से सटे जिलों में 25 विशेष नाके लगाए गए हैं। इन नाकों पर वाहनों की चेकिंग की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है।

    शनिवार को उत्तर प्रदेश के रास्ते से बिहार ले जाई जा रही करीब 75 लाख रुपये की शराब एसटीएफ ने पकड़ी है। आबकारी आयुक्त डा. आदर्श सिंह ने बताया कि सीमा पर फिलहाल 25 हाईटेक नाके लगाए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग ने पिछले महीनों में अवैध शराब की बिक्री व तस्करी के 50,097 मुकदमे दर्ज कर 9463 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1808 तस्करों को जेल भेजा गया है। राज्य में तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 64 वाहनों को जब्त कर 2.58 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई है।