बिहार चुनाव में शराब तस्करी की आशंका, यूपी के इन सात जिलों की सीमा पर हो रही कड़ी निगरानी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी की संभावना बढ़ी है। इसलिए आबकारी विभाग ने बिहार की सीमा से सटे राज्य के सात जिलों सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में 25 विशेष नाके लगाए हैं। बिहार में छह व 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है। चूंकि बिहार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है इसलिए चुनाव में शराब की मांग बढ़ी है।

शराब बंदी के बाद बिहार में नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड व उत्तर प्रदेश के रास्ते तस्करी कर शराब की आपूर्ति की जा रही है। तस्करों के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता सबसे आसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से भी अवैध शराब की तस्करी की जा रही है।

इसीलिए आबकारी विभाग ने पिछले सप्ताह से ही उत्तर प्रदेश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी स्तर पर अवैध शराब की बिक्री व तस्करी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए।

पिछले सप्ताह आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर बिहार की सीमा से सटे जिलों में विशेष नाके लगाने की रणनीति तय की थी। इसके बाद सीमा से सटे जिलों में 25 विशेष नाके लगाए गए हैं। इन नाकों पर वाहनों की चेकिंग की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है।