यूपी के इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में मिलेगी मॉडर्न ट्रेनिंग की सुविधा, आधुनिक उद्योगों के अनुरूप तैयार होगा प्लेसमेंट प्लान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर है। इसके तहत मैनपुरी के लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सुविधाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मजबूत किया जाएगा। मंगलवार को कालेज की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक में संस्थान के शैक्षणिक व प्रशासनिक विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

परिषद ने स्वीकृत पदों पर भर्ती के मामलों की समीक्षा करते हुए शासन से आवश्यक अनुमोदन के बाद नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। मानव संसाधन, वित्तीय मामलों, मान्यता और आगामी विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के साथ परिसर में सीसीटीवी, सौर ऊर्जा आधारित पार्किंग और वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष विकसित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।