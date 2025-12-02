यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए फरमान जारी, 31 जनवरी तक ये काम नहीं किया तो प्रमोशन कैंसिल! 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है। समय पर विवरण न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। पदोन्नति ही नहीं इनकी प्रतिनियुक्ति या अन्य काडर के प्रकरणों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को भेजे गए पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2025 का विवरण दर्ज करने के लिए एक जनवरी से पोर्टल खुलेगा। प्रत्येक विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी समय सीमा के अंदर विवरण अपलोड कर दें।