यूपी में विद्युत सुधार अभियान का दिखा बड़ा असर: एटीएंडसी घाटे में भारी गिरावट, 654 करोड़ का बकाया राजस्व वसूला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए में किए जा रहे कार्यों के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। पावर कारपोरेशन द्वारा चलाए गए कलस्टर आधारित विशेष अभियान से विद्युत वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। उच्च एटीएंडसी हानि (बिजली वितरण कंपनियों का कुल तकनीकी और व्यावसायिक घाटा) में बड़ी कमी दर्ज की गई है।

केस्को में सर्वाधिक 30.06 प्रतिशत, पूर्वांचल वितरण निगम में 23.11 प्रतिशत, मध्यांचल वितरण निगम में 20.94 प्रतिशत, दक्षिणांचल वितरण निगम में 9.54 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल वितरण निगम के घाटे में 5.58 प्रतिशत कम आई है। वर्ष 2024-25 के मुकाबले वर्ष 2025-26 में यह उपलब्धि हासिल हुई है। शुक्रवार को विद्युत हानियों वाले फीडरों की समीक्षा में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि अधिक हानियों वाले क्षेत्रों में ऐसे प्रयास और तेज किए जाएं।इस कार्य को अनवरत करते रहने की जरूरत है।