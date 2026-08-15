यूपी में विद्युत सुधार अभियान का दिखा बड़ा असर: एटीएंडसी घाटे में भारी गिरावट, 654 करोड़ का बकाया राजस्व वसूला
उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए चलाए गए अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इससे एटीएंडसी घाटे में भारी कमी आई है और 654 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया राजस्व भी वसूला गया है।
HighLights
एटीएंडसी घाटे में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।
654 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राजस्व वसूला गया।
क्लस्टर आधारित अभियान से वितरण व्यवस्था सुधरी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए में किए जा रहे कार्यों के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। पावर कारपोरेशन द्वारा चलाए गए कलस्टर आधारित विशेष अभियान से विद्युत वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। उच्च एटीएंडसी हानि (बिजली वितरण कंपनियों का कुल तकनीकी और व्यावसायिक घाटा) में बड़ी कमी दर्ज की गई है।
केस्को में सर्वाधिक 30.06 प्रतिशत, पूर्वांचल वितरण निगम में 23.11 प्रतिशत, मध्यांचल वितरण निगम में 20.94 प्रतिशत, दक्षिणांचल वितरण निगम में 9.54 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल वितरण निगम के घाटे में 5.58 प्रतिशत कम आई है।
वर्ष 2024-25 के मुकाबले वर्ष 2025-26 में यह उपलब्धि हासिल हुई है। शुक्रवार को विद्युत हानियों वाले फीडरों की समीक्षा में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि अधिक हानियों वाले क्षेत्रों में ऐसे प्रयास और तेज किए जाएं।इस कार्य को अनवरत करते रहने की जरूरत है।
अभियान के तहत प्रदेश के पांचों विद्युत वितरण निगमों में 731 क्लस्टर, 1682 फीडर और 42.45 लाख उपभोक्ताओं को शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रह बढ़ाना, एटीएंडसी हानि कम करना, बिलिंग व्यवस्था को मजबूत करते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।
प्रत्येक क्लस्टर की नियमित समीक्षा, फीडरों की निगरानी, राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए बिलिंग सुधार तथा तकनीकी व वाणिज्यिक हानि को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए गए।
अभियान के दौरान कभी बिल का भुगतान नहीं करने वाले तथा लंबे समय से बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं से 654.31 करोड़ रुपये का राजस्व वसूला गया। इसके साथ ही साथ ही 88,449 नए विद्युत कनेक्शन दिए गए।
इन प्रयासों से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में सफलता मिली। शक्ति भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें- बरेली में पंचायत सहायक ने बनाए 300 से ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, VDO की आईडी-पासवर्ड कर लिया था चोरी