    UP में अब बिजली महंगी कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत वसूलने की तैयारी, पावर कॉरपोरेशन ने ARR में प्रस्तावित किए 4 हजार करोड़ 

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत वसूलने के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) में 4000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं, जिससे ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुराने मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने के एवज में भले ही मौजूदा बिजली उपभोक्ताओं से किसी तरह की धनराशि वसूली नहीं जा रही है, लेकिन उन्हें महंगी बिजली का झटका लग सकता है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने इस वर्ष मार्च तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर होने वाले खर्च के लिए एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) में चार हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्ताव स्वीकारने की दशा में बिजली की मौजूदा दरों में बढ़ोतरी होना तय है।

    स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधान सभा में कहा था कि मौजूदा बिजली मीटर की जगह लगाए जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कोई भी लागत सीधे उपभोक्ताओं से नहीं ली जाएगी। हालांकि, कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयोग में दाखिल किए गए एआरआर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत को उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव किया गया है।

    उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है वार्षिक भार 

    वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी बिजली कंपनियों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का आकलन करते हुए प्रति मीटर 114.57 रुपये ओपेक्स (आपरेशनल खर्च) के आधार पर लगभग 3800 से 4000 करोड़ रुपये तक का वार्षिक भार उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। मसलन, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में इस वर्ष मार्च तक 39,29,899 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए लगभग 1109 करोड़ रुपये एआरआर में जोड़ उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी है। 

    पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि भारत सरकार पहले ही आदेश कर चुकी है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की किसी भी प्रकार की लागत बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जाएगी।

    अब तक 3,33,000 बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत के नाम पर 6016 रुपये प्रति उपभोक्ता की दर से गलत तरीके से वसूली की गई है। यदि भविष्य में वर्ष 2026-27 की बिजली दरों में स्मार्ट मीटर की लागत जोड़ी जाती है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर दोहरा आर्थिक भार आएगा। वर्मा ने कहा कि भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं पर भार डालने को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।