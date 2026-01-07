Language
    बिजली बिल राहत योजना में अच्छा काम नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई, एमडी ने दिए निर्देश

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:28 PM (IST)

    पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने बिजली बिल राहत योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश में चल रही बिजली बिल राहत योजना में अच्छा काम नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

    उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक-एक बकाएदार से संपर्क कर उन्हें योजना का लाभ बताएं। प्रथम चरण में जो लोग बच गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराते हुए बकाया बिल जमा कराएं।

    मंगलवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक में कहा कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जिला प्रशासन से संपर्क कर एक-एक उपभोक्ता तक योजना के लाभ पहुंचाएं। उपभोक्ताओं को बकाए की नोटिस देने के साथ ही योजना के पैम्फलेट व सूचना पर्ची दें। इस योजना में कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है।

    यूपी को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट का पुरस्कार

    कृषि अवसंरचना निधि (एआइएफ) योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित एआइएफ रीजनल कांफ्रेस में दिया गया।

    सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया कि एआइएफ योजना के तहत प्रदेश में अब तक 13,384 परियोजनाओं के लिए 8,394.17 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ है। इनमें से 12,602 लाभार्थियों को 5,754.37 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।

    यह योजना अगस्त 2020 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और कृषि ढांचे को मजबूत करना है। योजना के तहत केंद्र सरकार दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज छूट देती है।

     