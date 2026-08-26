यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, सितंबर में 7.50 फीसदी घट सकता है बिजली का बिल
सितंबर में उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब तक की सबसे बड़ी राहत मिल सकती है, जिसमें बिजली का बिल 7.50 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है।
HighLights
सितंबर में बिजली बिल 7.50% तक घटने की उम्मीद।
ईंधन अधिभार शुल्क में कमी से उपभोक्ताओं को लाभ।
लगभग 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली उपभोक्ताओं को सितंबर में बिजली के बिल से अब तक की सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है। जून में 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली का बिल देने वाले उपभोक्ताओं को जुलाई में जहां 4.43 प्रतिशत व अगस्त में 2.92 प्रतिशत कम बिल देना पड़ा वहीं सितंबर में 7.50 प्रतिशत से भी कहीं ज्यादा बिल कम हो सकता है।
एफपीपीसीए (ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन) के तहत जून माह के ईंधन अधिभार शुल्क(फ्यूल सरचार्ज) में कमी को देखते हुए अगस्त के बिजली बिल पर सितंबर में सभी श्रेणियों के लगभग 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस संबंध में पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा जल्द ही आदेश जारी करने की कवायद की जा रही है।
जून में भारी-भरकम 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क वसूलने पर विद्युत नियामक आयोग के कड़े रुख को देखते हुए ही जुलाई में 15 माह (पिछले वर्ष अप्रैल से अब तक) में पहली बार सबसे ज्यादा 4.43 प्रतिशत अधिभार के एवज में उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में कमी हुई है।
उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
गौरतलब है कि कॉरपोरेशन द्वारा पुराने भुगतान को भी अधिभार में शामिल करते हुए 1610 करोड़ रुपये के लिए जून व जुलाई के बिल में उपभोक्ताओं से 10-10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूलने का निर्णय किया गया था। जून में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत वसूलने के बाद कारपोरेशन प्रबंधन जुलाई में भी 10 प्रतिशत वसूलता उससे पहले ही आयोग ने पुराने भुगतान को अधिभार में शामिल करने पर नाराजगी जताते हुए उसे गलत ठहरा दिया।
आयोग ने आदेश में कहा था कि वास्तविक बिजली खरीद की लागत एवं ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर ही अधिभार तय होगा। इसमें किसी अन्य माह की देनदारी के भुगतान या समायोजन को शामिल नहीं किया जा सकता। यही कारण रहा कि अगस्त में भी उपभोक्ताओं को 2.92 प्रतिशत बिजली का कम ही बिल देना पड़ रहा है।
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि एफपीपीसीए गणना में अब पारदर्शिता के चलते उपभोक्ताओं को कानूनन इसका लाभ समय पर मिल रहा है। वर्मा के अनुसार सितंबर में ईंधन अधिभार के एवज में होने वाली कमी उपभोक्ताओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है।
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