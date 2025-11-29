Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में होगी राज्य स्तरीय विज्ञान व टीएलएम प्रदर्शनी, समग्र शिक्षा अभियान

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    UP Education News: जिला स्तर के बाद और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। सभी 18 मंडलों से सीनियर और जूनियर वर्ग में चयनित सर्वश्रेष्ठ एक-एक माडल, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    आगरा में राज्य स्तरीय विज्ञान व टीएलएम प्रदर्शनी की तैयारी

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के तहत राज्य स्तरीय विज्ञान एवं शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन 12 दिसंबर को आगरा के राजकीय इंटर कालेज में किया जाएगा। इसमें मंडल स्तर की प्रतियोगिताओं में चुने गए छात्र-छात्राएं अपने माडल प्रदर्शित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ 16 माडलाें को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संयुक्त निदेशक समग्र शिक्षा (माध्यमिक) विवेक नौटियाल ने बताया कि जिला स्तर के बाद और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। सभी 18 मंडलों से सीनियर और जूनियर वर्ग में चयनित सर्वश्रेष्ठ एक-एक माडल, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे।

    प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाएगा। उनके द्वारा सीनियर और जूनियर वर्ग से आठ-आठ सर्वश्रेष्ठ माडल चुने जाएंगे। इनमें से प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 31 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 21 हजार रुपये, तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 11 हजार रुपये और चौथे से आठवें स्थान तक रहने वालो प्रतिभागियों को 500 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।

    प्रतियोगिता के साथ आयोजन में राज्य स्तरीय टीएलएम प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। इसमें मंडल स्तर पर चयनित कक्षा नौ से 12 तक के अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र विषय के अध्यापकों द्वारा तैयार सामग्री का मूल्यांकन विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ करेंगे। प्रत्येक विषय के सर्वश्रेष्ठ टीएलएम का चयन कर अध्यापकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आयोजन की जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक आगरा मंडल को दी गई है।

    राज्य स्तरीय टीएलएम प्रदर्शनी का मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री (Teaching Learning Material) की राज्य-स्तरीय प्रतियोगिता है, जो विभिन्न विषयों के लिए छात्रों और शिक्षकों की रचनात्मक और शैक्षणिक सामग्री को प्रदर्शित करती है। इसका उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों के बीच शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए नए विचारों और सामग्रियों को साझा करना है।

    प्रदर्शनी की मुख्य बातें

    इसका उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों की शिक्षण सहायक सामग्रियों को प्रदर्शित करना, जिससे वे एक-दूसरे से सीख सकें और अपने कौशल को विकसित कर सकें। इसमें कहानी की किताबें, मैनिपुलेटिव्स, वीडियो, मॉडल और खेल जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं, जो अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देने में मदद करती हैं।

    आमतौर पर यह स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जाती है और इसमें विभिन्न विषयों के सर्वश्रेष्ठ टीएलएम का चयन किया जाता है। यह छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षकों को "कबाड़ से जुगाड़" जैसी तकनीकों का उपयोग करके कम लागत वाली और प्रभावी शिक्षण सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह विभिन्न राज्यों या जिलों के शिक्षकों को एक-दूसरे से सीखने और अपने अनुभव साझा करने का एक मंच प्रदान करती है।