राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उठाया सवाल, झारखंड क्यों नहीं गए

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। मौर्य ने तल्ख लहजे में कहा कि राहुल बाबा प्रयागराज में राजनीतिक ‘नौटंकीबाजी’ करने आ गए, अपने बाबा की कब्र नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से राजनीति नहीं चमकेगी।

डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में नहीं गए क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। वहां पर तो जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता युवाओं के हित के बजाय अपना वोट बैंक तलाशने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें छात्रों का वोट न मिला था न ही भविष्य में मिलने वाला है।

मौर्य ने कहा कि छात्र समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। छात्रों पर राजनीतिक दलों के बहकावे का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। छात्र निष्पक्ष हैं और अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं, हम युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अवसरों के क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है।उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों के बीच केवल राजनीतिक एजेंडा लेकर जाने से उनका हित नहीं हो सकता।

उपमुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और उसके PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के राजनीतिक दावे पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है, उसके सामने PDA की बात पूरी तरह फर्जी और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित दिखाई देती है। सपा को यह मालूम हो चुका है कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी बौखलाहट में समाजवादी पार्टी और उसके नेता तरह-तरह का राजनीतिक नाटक कर रहे हैं।

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मौर्य ने कहा कि यदि अखिलेश यादव वास्तव में पिछड़ों, दलितों और ब्राह्मणों के हितैषी थे तो वर्ष 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब उनका PDA कहां चला गया था। उस समय पिछड़े कहां थे, दलित कहां थे और ब्राह्मण कहां थे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ अत्याचार और शोषण की घटनाएं हुईं।

लोगों की जमीनों और मकानों पर कब्जे के आरोप लगे और अपराधियों, गुंडों तथा माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलने की शिकायतें सामने आती रहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को लोकसभा और विधानसभा के टिकट तक दिए गए। सपा के शासनकाल का इतिहास जनता के सामने है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में कांवड़ यात्रियों हों या कुंभ यात्रियों, सभी का सम्मान, सत्कार और स्वागत किया जा रहा है तथा श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। राम भक्त हों, शिव भक्त हों, भगवान श्रीकृष्ण के भक्त हों अथवा मां भगवती के उपासक—सभी श्रद्धालुओं की आस्था और सम्मान के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है।

उत्तर प्रदेश की पहचान उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी है और सरकार विरासत के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में व्यापक स्तर पर विकास कार्य हुए हैं। महाकुंभ के आयोजन ने प्रयागराज की पहचान को वैश्विक स्तर पर और मजबूत किया है। संगम क्षेत्र, मनकामेश्वर महादेव मंदिर सहित प्रयागराज के धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों के प्रति लोगों की आस्था है और सरकार इन स्थलों के विकास तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।