डिजिटल दौर में 'स्मार्ट' हुए यूपी के दिव्यांगजन, योगी सरकार दे रही स्मार्टफोन; टैबलेट और 15 हजार तक के गैजेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सुगम जीवन प्रदान करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित 'कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना' अब केवल पारंपरिक उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ दिया गया है। बदलते समय की जरूरतों को देखते हुए पात्र लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर के साथ-साथ स्मार्टफोन, टैबलेट और डेजी प्लेयर जैसे डिजिटल उपकरण भी मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

डिजिटल पहुंच से युवाओं को मिल रहा नया मंच स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे आधुनिक उपकरणों ने विशेष रूप से दिव्यांग छात्र-छात्राओं और युवाओं के लिए शिक्षा तथा रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। डिजिटल युग में इन उपकरणों की मदद से दिव्यांग युवा अब ऑनलाइन शिक्षा, अध्ययन सामग्री, डिजिटल संचार और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच बना रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 34,420 पात्र दिव्यांगजनों को विभिन्न कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं, जिससे उनके सशक्तिकरण को एक नया डिजिटल आयाम मिला है।

आवश्यकतानुसार 15000 तक के उपकरण निःशुल्क इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों की शारीरिक स्थिति और चिकित्सकीय संस्तुति के आधार पर कई प्रकार के उपकरण दिए जा रहे हैं। दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल किट, स्मार्ट केन और डेजी प्लेयर जहां दैनिक जीवन को आसान बना रहे हैं, वहीं गतिबाधितों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर, रोटेटर और बैसाखी आवागमन को सुगम बना रहे हैं। इसके अलावा श्रवण यंत्र, एमआर किट, एडीएल किट और चिकित्सकीय आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग भी दिए जा रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹15,000 तक की लागत वाले उपकरण पूरी तरह मुफ्त दिए जाते हैं।

आवेदन के लिए तय हैं आसान पात्रता नियम योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग प्रमाणित होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित उपकरण की आवश्यकता के लिए चिकित्साधिकारी की संस्तुति जरूरी होती है। आय सीमा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 निर्धारित है। आवेदक को पिछले तीन वर्षों में समान उपकरण का लाभ न मिला हो (नियमित विद्यार्थियों के लिए यह अवधि 1 वर्ष है)। आवेदन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो और मेडिकल संस्तुति जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।