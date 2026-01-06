Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP में भवन निर्माण के लिए अब ज्यादा देना होगा विकास शुल्क, गाजियाबाद में 4170 और लखनऊ डेवलपमेंट एरिया में 2475 प्रति स्क्वायर मीटर लगेगा चार्ज

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों के लिए विकास शुल्क की नई दरें तय की हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने 'उप्र नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) नियमावली ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों के लिए नए सिरे से विकास शुल्क की दर तय की है। अब प्रत्येक शहर के विकास क्षेत्र के लिए एक ही दर होगी। गाजियाबाद के लिए जहां विकास शुल्क 4170 रुपये होगा, वहीं लखनऊ, कानपुर व आगरा में प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क 2475 रुपये होगा। इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से उप्र नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण)(द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025 संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।

    पिछले महीने पहली संशोधन नियमावली के जरिये जहां 100 वर्गमीटर के आवासीय व 30 वर्गमीटर के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण करने वालों को राहत देते हुए भवन मानचित्र पास कराने पर निरीक्षण शुल्क खत्म करते हुए परमिट शुल्क सिर्फ एक रुपये तय की किया गया था, वहीं दूसरे संशोधन के जरिये कुछ नियमों में बदलाव करते हुए विभिन्न शहरों के लिए विकास शुल्क की एक ही दर रखी गई है।

    क्या तय की गई है शुल्क?

    आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद की ओर से जारी आठ पेज की संशोधित नियमावली संबंधी अधिसूचना के अनुसार गाजियाबाद के विकास क्षेत्र में निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने पर विकास शुल्क 2500-3208 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 4170 रुपये तय किया गया है। इसी तरह लखनऊ, कानपुर व आगरा 1400-2040 रुपये को 2475 रुपये किया गया है। 

    वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, गजरौला, बरेली, लोनी, मोदीनगर व मुरादनगर के लिए 1510 रुपये, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा, मुजफ्फरनगर, शामली, खलौती, हापुड़-पिलखुवा, बागपत-बड़ौत-खेकड़ा, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, उन्नाव-शुक्लागंज, पं. दीनदयालनगर के लिए 1070 रुपये प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क तय किया गया है।

    500 से एक हजार रुपये तक थी विकास शुल्क

    अयोध्या, रायबरेली, बांदा, रामपुर, उरई, आजमगढ़, बस्ती, मीरजापुर, बिठूर, अकबरपुर, माती, फतेहपुर सीकरी, कोसीकला-छाता-चौमुहा-नंदगांव, गोवर्धन-राधाकुंड, गढ़ मुक्तेश्वर, जहांगीराबाद, शिकारपुर विकास क्षेत्र के लिए अब विकास शुल्क 755 रुपये प्रति वर्गमीटर होगा। इन शहरों का अब तक 500 से एक हजार रुपये तक विकास शुल्क था।

    उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासनादेश के तहत विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन परमिट, विकास परमिट और निरीक्षण फीस आदि वसूलने पर सर्वोच्च अदालत द्वारा रोक लगाए जाने पर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम के तहत नए सिरे से नियमावली बनाकर शुल्क वसूलने का रास्ता साफ किया है।