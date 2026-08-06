Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में ड्रोन से की जाएगी वीबी-जीरामजी के कार्याें की निगरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए निर्देश

    By Dilip Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 08:51 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी-जीरामजी) के कार्यों की ड्रोन से निगरानी का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. वीबी-जीरामजी कार्यों की ड्रोन से निगरानी के आदेश।

    2. आधुनिक तकनीक से विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार।

    3. डिजिटल अभिलेखों से पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी-जीरामजी) के कामों की ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की निगरानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग हो। चयनित 12 जिलों में विकास कार्यों की ड्रोन आधारित मैपिंग एवं फोटोशूट कराया जाए, ताकि प्रत्येक कार्य का सटीक और तकनीक आधारित मूल्यांकन हो सके।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

    उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार होने वाले डिजिटल अभिलेखों का सही रखरखाव किया जाए। प्रत्येक परियोजना की प्रगति का नियमित रूप से तुलनात्मक विश्लेषण कराएं।

    इससे क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरे कराने में आसानी होगी। जिन कार्यों में प्रगति अपेक्षित स्तर पर न हो, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

    यह भी पढ़ें- यूपी के 5 जिलों में बनेंगे वाहन डंपिंग यार्ड, 6.03 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार