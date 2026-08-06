यूपी में ड्रोन से की जाएगी वीबी-जीरामजी के कार्याें की निगरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी-जीरामजी) के कामों की ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की निगरानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग हो। चयनित 12 जिलों में विकास कार्यों की ड्रोन आधारित मैपिंग एवं फोटोशूट कराया जाए, ताकि प्रत्येक कार्य का सटीक और तकनीक आधारित मूल्यांकन हो सके।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार होने वाले डिजिटल अभिलेखों का सही रखरखाव किया जाए। प्रत्येक परियोजना की प्रगति का नियमित रूप से तुलनात्मक विश्लेषण कराएं।

इससे क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरे कराने में आसानी होगी। जिन कार्यों में प्रगति अपेक्षित स्तर पर न हो, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

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