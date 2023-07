प्रयागराज के कौड़िहार सीएचसी पर तैनात डा. श्रद्धा यादव लंबे समय से बिना कोई जानकारी दिए ड्यूटी से गायब चल रही थीं। इन्हें कई बार नोटिस जारी की गई लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले यह डाक्टर बलरामपुर की तुलसीपुर सीएचसी पर तैनात थीं और वहां भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने और आए दिन अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलने के बाद इन्हें प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया था।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर डाक्‍टर के खिलाफ कार्रवाई की गई।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। बिना कोई सूचना दिए लंबे समय से ड्यूटी से गायब चल रही एक महिला चिकित्सक को बर्खास्त कर दिया गया। कई बार लिखित चेतावनी देने के बावजूद भी यह डाक्टर उपस्थित नहीं हुईं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लापरवाही की वजह से प्रयागराज हुआ था ट्रांसफर प्रयागराज के कौड़िहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर तैनात डा. श्रद्धा यादव लंबे समय से बिना कोई जानकारी दिए ड्यूटी से गायब चल रही थीं। इन्हें कई बार नोटिस जारी की गई, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले यह डाक्टर बलरामपुर की तुलसीपुर सीएचसी पर तैनात थीं और वहां भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने और आए दिन अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलने के बाद इन्हें प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया था। सुधार नहीं होने पर हुआ एक्‍शन यहां पर भी इनके रवैये में कोई सुधार न होने और बिना बताए ड्यूटी से गायब होने की शिकायतें मिलने के बाद इन्हें आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डाक्टरों को सख्त चेतावनी दी है कि वह समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

