उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (फाइल फोटो) ने दिए निर्देश - जल्द पूरी करें प्रक्रिया।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा 17 हजार स्टाफ नर्स व पैरामेडिकल कर्मियों के पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। संविदा पर की जा रही इन कर्मियों की भर्ती से सरकारी अस्पतालों को बड़ी राहत मिलेगी। वहां कर्मियों की कमी दूर होगी और रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द इन पदों पर भर्ती के लिए परिणाम घोषित कर स्टाफ नर्स व पैरामेडिकल कर्मियों को तैनाती दी जाए। यही नहीं भर्ती हो रहे कर्मियों को ट्रेनिंग भी दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कर्मियों की कमी को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। बीते वर्ष संविदा पर 2,942 स्टाफ नर्स और 54,041 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है ताकि दक्ष मानव संसाधन मिल सके।

Edited By: Vinay Saxena