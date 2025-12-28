यूपी की बेटियों का कमाल: दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर गांव लौटीं, अब मिलेट्स उत्पादों से गल्फ देशों तक मचाएंगी धूम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के विजन को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश की बेटियों ने उद्यमिता की नई इबारत लिख दी है। मिलेट्स (श्री अन्न) और ऑर्गेनिक फूड के दम पर यूपी की दो बेटियों ने न केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार की राह खोली है, बल्कि अब उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेषकर गल्फ देशों (खाड़ी देशों) में अपनी धाक जमाना है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ीं शिखा सिंह चौहान और सोम्या सिंह का यह स्टार्टअप 'फार्म-टू-फोर्क' मॉडल के जरिए यूपी की नई उद्यमशील शक्ति का प्रतीक बनकर उभरा है।

कॉर्पोरेट करियर छोड़ चुनी मिट्टी की सेवा शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली और गुजरात (NFSU) से फूड टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने वाली शिखा सिंह चौहान और सोम्या सिंह ने पारंपरिक नौकरियों के बजाय सामाजिक उद्यमिता को चुना। शिक्षा का संगम: शिखा फूड टेक्नोलॉजी में पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, जबकि सोम्या बी.टेक हैं।

महिला सशक्तिकरण: वर्तमान में इनकी यूनिट में 15 से अधिक ग्रामीण महिलाएं प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का मोर्चा संभाल रही हैं।

सीधा लाभ: बिचौलियों को हटाकर छोटे किसानों से सीधे खरीद की जा रही है, जिससे उन्हें उपज का बेहतर दाम मिल रहा है। सरकार का साथ और एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मिली रफ्तार सोम्या सिंह के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) ने उनके सपनों को पंख दिए हैं। सरकारी सहयोग से अत्याधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट और पैकेजिंग हब तैयार किया गया है। यही कारण है कि आज सोहा ऑर्गेनिक्स के उत्पाद दिल्ली-एनसीआर के प्रीमियम बाजारों से लेकर नेफेड (NAFED) तक अपनी जगह बना चुके हैं।