ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई संजीवनी: UP में 10 रुपये लीटर खरीदा जाएगा गोमूत्र, बुलंदशहर से शुरू हुआ 'पायलट प्रोजेक्ट'

डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण अब केवल सामाजिक या धार्मिक कार्य तक सीमित न रहकर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का मजबूत जरिया बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप बुलंदशहर में किसान उत्पादक संगठन (FPO) के माध्यम से एक अभिनव पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत पशुपालकों से ₹10 प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदा जा रहा है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर ₹20 प्रति लीटर करने की योजना है।

बुलंदशहर के सफलता के बाद इस मॉडल को चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को दूध के अलावा गोमूत्र से भी नियमित अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।